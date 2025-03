Bergamonews.it - La Sindaca Carnevali riceve a Palazzo Frizzoni il Console Generale dell’India a Milano Lavanya Kumar

Bergamo. LaElenanel tardo pomeriggio di mercoledì 19 marzo ha ricevuto ail, alla presenza delper gli affari della comunità indiana Atul Chauhan e del senatore Gilberto Bonalumi.Il colloquio si è focalizzato su due aree fondamentali: l’educazione universitaria, con particolare attenzione all’interazione tra studenti nell’ambito delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e dell’industria della moda, e i rapporti commerciali, in particolare sull’import-export in virtù delle sue eccellenze manifatturiere.Bergamo, insieme a Brescia, costituisce il primo distretto manifatturiero europeo, e le due città rappresentano un importante polo economico con forti relazioni commerciali in tutta Europa.