La signora delle Olimpiadi. Coventry presidente Cio. E Putin le fa i complimenti

E alla fine si è adeguata anche l’Olimpiade. Alla parità di genere. All’idea che non hanno più senso le barriere, le discriminazioni e bla bla bla. Proprio così: per la prima volta in 131 anni di storia, il Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, l’ente che governa i Giochi estivi ed invernali, ha elettouna donna. Per giunta africana (bianca) dello Zimbabwe. È anche la provenienza geografica è senza precedenti. In breve: Kirsty, così si chiama la nuova leader del movimento dei Cinque Cerchi, ha già fatto una rivoluzione. BATTUTI. A rendere ancora più intrigante la suggestiva vicenda, provvede la lista degli sconfitti. Tutti maschi! Incassando la maggioranza assolutapreferenze (49 su 97) al primo scrutinio, Kirsty ha sgominato l’esercito degli uomini. A quota 28 voti si è fermato spagnolo Juan Antonio Samaranch junior, figlio dell’ex franchista che a fine Novecento portò l’Olimpiade nella modernità.