La sfida bolognese del supertifoso Bizzocchi | Porto la Vis negli stand e sogno la serie B

Roberto, fondatore dei Vis Boys,della Vis da 60 anni, tra gli ultimi esponenti del calcio in bianco(rosso) e nero del ’900, dunque di un calcio romantico e vero, cosa ci fa alle 7.16 del mattino di un giovedì qualunque in strada, al freddo e al gelo con la sciarpa della Vis al collo? "Sto aspettando che mi passino a prendere per andare a Bologna" Ma la Vis non gioca a Bologna. "Sì, ma io ci vado per partecipare alla fiera dei prodotti per l’estetica" Con la sciarpa della Vis? "Sempre al collo". Ma se riconoscono la scritta Pesaro? "Due schiaffoni, io la sciarpa della Vis lasempre al collo perché la Vis è con me tutti i giorni e le dico di più, se va avanti così potrei anche ridare una mano se lo vorranno" Una mano? A proposito, come va il suo marchio Evagarden, prodotti per l’estetica di alta qualità? "Molto bene, per questo dico che se va avanti così potrei aiutare Bosco" Cos’ha, anche lei pruriti diB? "Io li ho sempre avuti, ma mai come in questo ciclo e come quest’anno" Contento? "Di più, godiamo come i ricci (a Pesaro si dice così ndr) ogni domenica, quello che stiamo vedendo è tanta roba" Che roba è? "Una squadra come finalmente volevamo, con gli uomini giusti al posto giusto, con la voglia di lottare, che ci diverte sempre anche se non vince, ma vince parecchio" Cosa è cambiato? "La società ha fatto la scelta giusta con l’allenatore, ha finalmente preso un grande tecnico, uno che sa di calcio, che legge benissimo la partita, che sa mettere in campo i suoi e li sa motivare, uno che a Pesaro in sessant’anni di calcio non mi ricordo di avere visto.