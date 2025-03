Ilrestodelcarlino.it - "La scuola materna non doveva sorgere lì"

Giacomo Puntaroli (1783-1867) fu il filantropo fondatore a Modigliana del primo asilo infantile che prese il suo nome e destinò, con lascito testamentario, l’intero patrimonio per l’educazione dei poveri, figli del popolo. Sulla nuovadell’infanzia si è accesa ora una discussione. Inaugurata nel settembre 2022 e realizzata in parte nel giardino retrostante palazzo Puntaroli con una parete unita all’antico immobile, al cui interno era collocata precedentemente, la nuovaè oggetto di una segnalazione da parte del capogruppo consiliare di minoranza Adriano Cheli, della lista ‘ModiglianAttivAzione’, che ne ha segnalato lo stato paludoso ogni volta che piove, quando il giardino che ospita anche i giochi dei bambini puntualmetne si allaga. Antisismica ed ecosostenibile, l’intervento sullariguardò anche la messa in sicurezza e riqualificazione del vecchio plesso, grazie a un milione e 200mila euro ottenuti dalla vecchia amministrazione nell’ambito della programmazione regionale dei fondi ministeriali.