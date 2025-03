La Scozia prendi stretta vantaggio sulla Grecia

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-20 23:59:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Laha preso undi prima gammanella Lega delle Nazioni grazie a un rigore di Scott McTominay ad Atene.Il centrocampista del Napoli ha spazzato in rete dopo essere stato abbattuto quando laha sfruttato il primo tempo.Ma laè stata molto più pericolosa dopo la pausa, quando l’attaccante di Genk di 17 anni Konstantinos Karetsas è arrivato e ha rubato lo spettacolo.A tempo pieno:0-1.Avremo undi un goal a Hampden Park #Gresco pic.twitter.com/0buqo46Seu– Scotland National Team (@Scotlandnt) 20 marzo 2025La parte di Steve Clarke ha resistito alla pressione incessante dai Greci che colpiscono la lavorazione del legno, anche se il custode Craig Gordon non è stato chiamato a fare troppi salvataggi.