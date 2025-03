Lanazione.it - La scoperta dopo l’operazione: punta della fresa lasciata nel cranio, ospedale Careggi condannato

Firenze, 21 marzo 2025 –un grave incidente in auto, è stata operata d’urgenza all’. Un’operazione definita salva vita: innumerevoli infatti erano le fratturefaccialiragazza (allora 29enne), che nello scontro perse anche metà braccio.il primo, seguirono altri interventi maxillo facciali, per la ricostruzione di una parte del volto. Un inferno iniziato nel 2002 e che nel 2010 si è reso ancora più drammatico.le tante ’sessioni’ sotto i ferri, infatti, la ragazza, nel 2010, durante una risonanza magnetica, viene rilevata dai medici un corpo estraneo metallico nel. È ladi unautilizzata in uno degli interventi eseguiti a seguito dell’incidente. La ragazza – assistita dall’avvocato Sanua Principia –, decide così di fare causa ae al medico che l’ha operata.