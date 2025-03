Ilnapolista.it - La sconfitta con Panama ha chiuso la luna di miele tra Pochettino e il calcio americano (Guardian)

Dopo ladei suoi contro ilsi può dire terminata ladidi Mauriciocon gli UsaLa Nazionale statunitense perde in casa 0-1 controche strappa la vittoria in pieno recupero. I tricampioni in carica escono sconfitti dalla semifinale di Concacaf Nations League grazie al gol di Waterman.giocherà la finale lunedì contro il Messico che ha sconfitto il Canada con doppietta di Raul Jimenez.Mauricio, alla guida degli Usa dallo scorso settembre, è stato chiamato per redimere il pessimo cammino dei suoi nella scorsa Copa America. Con questa, la prima sotto la sua gestione, secondo ilsi può definire concluso il periodo di “di”:“Voleva “distruggere”nella semifinale di giovedì a Los Angeles, ha detto, anche se si è affrettato ad aggiungere che lo intendeva “in senso sportivo”, evitando di addentrarsi nella politica di un presidente espansionistica.