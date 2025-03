Sport.quotidiano.net - La Robur si gode un Boccardi al top: "In questo finale vogliamo divertirci"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Indi stagione, Filippo(nella foto) ha preso per mano la, deciso a portarla più in alto possibile. E’, al momento, il giocatore più in forma a disposizione dell’allenatore Lamberto Magrini, quello da cui aspettarsi l’intuizione, la giocata, l’assist e sopratutto la rete. Se il Siena continua ad andare in altalena, il suo,, è unin crescendo. "Diciamo che ho ritrovato continuità e fiducia. Fare gol ti aiuta ad affrontare meglio la settimana e la partita, ti permette di giocare con maggiore serenità, senza pressioni. Sono soddisfatto delle mie ultime partite, ma dispiaciuto che qualche risultato non sia arrivato. Anche sabato, contro il Terranuova, avremmo meritato di vincere. Invece abbiamo subìto il pareggio sul loro unico tiro in porta, a pochi minuti dalla fine".