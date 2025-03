361magazine.com - La rivoluzione è donna: Kirsty Coventry è la prima Presidente del Cio

È la decimadel Comitato Olimpico InternazionaleLaporta il nome dche nella giornata di ieri, 20 marzo, è diventata ladel Cio di sesso femminile. Si tratta della decimae succede a Thomas Bach.Ex atleta dello Zimbawue è la più vincente, con 7 medaglie della storia africana: prenderà in mano i “poteri” a partire dal 23 giugno 2025 con il passaggio di consegne.“Questo è un momento straordinario. Da bambina, a nove anni, non avrei mai pensato che un giorno sarei stata qui, a dare il mio contributo a questo nostro incredibile Movimento. Questo non è solo un grande onore, ma è anche un promemoria del mio impegno nei confronti di ognuno di voi: guiderò questa organizzazione con grande orgoglio, con i valori al centro. E renderò tutti voi molto, molto orgogliosi e, spero, estremamente fiduciosi nella decisione che avete preso oggi.