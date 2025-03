Ilrestodelcarlino.it - La Provincia nel mirino: "Operai stradali allo stremo. Ma incentivi ai dirigenti"

Organici carenti, carichi di lavoro insostenibili e sicurezza a rischio: è forte il grido d’allarme lanciato dalla Uil-Fpl sulla situazione in cui si trovano gliassunti dalla: "Dopo le continue sollecitazioni rivolte all’amministrazionele, con le quali si richiedevano interventi per risolvere le criticità riscontrate, la UIL FPL di Ancona si vede costretta a denunciare le difficoltà che da tempo stanno affrontando glili – si legge in una nota sindacale – Spesso gli, con abnegazione e spirito di servizio, si trovano a gestire ‘in solitudine’ le emergenze del vasto territoriole, a intervenire nel cuore della notte su chiamata delle forze dell’ordine e a riprendere servizio il mattino seguente. Altro capitolo riguarda i mezzi con cui glioperano quotidianamente, mezzi che risultano vetusti e necessiterebbero di essere rinnovati e sostituiti con altri più moderni e capaci di garantire standard di sicurezza più elevati".