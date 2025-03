Iltempo.it - La proposta segreta di Re Carlo a Trump spiazza tutti: Usa nel Commonwealth

Leggi su Iltempo.it

Resi prepara a fare un'«offerta» a Donalddurante la visita di Stato che il presidente americano è stato invitato ad effettuare nel Regno Unito, unache potrebbe contribuire a disinnescare le tensioni tra Stati Uniti e Canada per la ‘guerra dei dazi': diventare «membro associato» deldelle nazioni, l'Organizzazione che riunisce 56 Stati accomunati per la maggior parte dalla passata appartenenza all'Impero britannico. Dopo aver deciso l'imposizione di tariffe quasi universali sulle merci provenienti dal Canada che entrano negli Stati Uniti,ha ripetutamente esortato il Canada ad unirsi agli Stati Uniti d'America come 51° Stato Usa. Il Canada, ricorda oggi The Sun, è membro deldelle Nazioni e ha come capo di Stato il sovrano del Regno Unito.