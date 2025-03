Forlitoday.it - La proposta del Lions Club Forlì Host al Comune: "Un'intitolazione alla memoria dell'artista Francesco Giuliari"

Leggi su Forlitoday.it

L'incontro del 13 marzo scorso in ricordo(Verona 1929 -2010) ha suscitato un grande interesse. La Sala degli Stucchi di Palazzo Albicini, messa a disposizione dal Circolo Aurora per lo svolgimento' importante appuntamento, non è riuscita a contenere i.