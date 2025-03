Liberoquotidiano.it - La proposta-choc di Nadia Mayer al compagno della cliente: occhio a come reagisce | Guarda

Cosa non farebbero le star di Casa a Prima Vista per vincere una puntata dello show in onda su Real Time.sempre, le squadre di agenti immobiliari sono molto agguerrite. Sia quella milanese - composta da Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amica -, sia quella romana - formata da Corrado Sassu, Blasco Pulieri eMaye. E a volte si inventano delle trovate piuttosto bizzarre per avere la meglio. Corrado Sassu, per esempio, nel tentativo di mostrare ai clienti l'ampio soggiorno si era portato con sé una porta e una palla da calcio. Il motivo? In questo modi i suoi acquirenti si sarebbero resi conto dello spazio a loro disposizione. Così ampio persino da organizzare delle partite a pallone. Ma ancheha i suoi assi nella manica. E li ha sfoderati nell'ultima puntata di Casa a Prima Vista.