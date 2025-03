Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 22 al 28 marzo 2025: Manuel e Curro tornano a casa

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci attende nelle prossime puntate Lain onda nella settimana dal 22 al 28? Al centro dei riflettori troveremo, che finalmente faranno ritorno al palazzo. Spazio anche a Margarita, che si troverà a fronteggiare una sorpresa durante una merenda organizzata con le amiche.AnticipazioniLatorna e scopre che Martina è ricoveratafanno ritorno alla tenuta, e vengono accolti con affetto da tutti, inclusa la servitù.scopre che Martina è stata ricoverata di nascosto in un sanatorio e – in cerca della verità – chiede spiegazioni ad Ayala. Ignacio gli racconta che la ragazza ha tentato di avvelenarlo con la cicuta.Margarita, nonostante nutrisse molti dubbi, ha optato per questa soluzione per salvarla dalla denuncia e dalla prigione.