Quotidiano.net - La Procura svela le carte. Nuove analisi sui reperti. Si cerca il Dna di Sempio

GARLASCO (Pavia)Ladi Pavia, in parte, i nuovi elementi della riaperta indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. E vuole comparare al Dna dell’indagato Andreatutti idel caso di diciotto anni fa, ma con le recenti tecnologie digenetica. Senza aspettare che la notifica ai difensori trapelasse dal silenzio tenuto dagli inquirenti fino a ieri, dopo 10 giorni di rinnovato clamore mediatico sul femminicidio commesso il 13 agosto 2007 a Garlasco, per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva, iltore di Pavia Fabio Napoleone ha firmato il comunicato stampa che rende nota la richiesta al Gip di incidente probatorio. Poche righe precedute da una ben più ampia premessa in quattro punti. I primi due a conferma di notizie già emerse: la consulenza della difesa di Stasi sulla "utilizzabilità del profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima e sulla compatibilità con il profilo genetico riconducibile all’odierno indagato" e quella dellache "ha confermato le conclusioni" (le due consulenze citate nella sentenza della Cassazione che lo scorso novembre ha annullato l’ordinanza del Gip che aveva respinto la richiesta di riapertura delle indagini); il prelievo coattivo del Dna dell’indagato(noto per il provvedimento del Gip) effettuato giovedì scorso.