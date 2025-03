Amica.it - La principessa Kate rivela perché ha deciso di lasciare Londra per Windsor

Leggi su Amica.it

Da inizio anno ormai lad’Inghilterra ha ripreso quasi a tempo pieno i suoi impegni ufficiali, ma appena può torna nella casa che ormai da due anni ha accolto lei, il principe William e i tre figli, nelle campagne di. Un “buen ritiro” che laha fortemente voluto trasformare nel luogo in cui trascorrere la maggioranza del tempo.lasi è trasferita aA spiegare la decisione dila caoticaper le verdeggianti campagne è stata proprionel corso della parata di San Patrizio, lo scorso 17 marzo. Lasi è intrattenuta in una conversazione con le Irish Guards, di cui è colonnello, e alla domanda su dove risiedesse con la famiglia ha risposto: «Al momento a, vivevamo a, ma ci siamo trasferiti per avere più spazi verdi.