La Primavera? Nasce da un "rapimento" (almeno secondo i miti classici)

Il mito di Persefone (o Proserpina, nella mitologia latina) è una delle narrazioni più emblematiche della mitologia classica. La leggenda, riportata principalmente nelle “Metamorfosi” di Ovidio e negli “Inni Omerici”, spiega il ciclo delle stagioni attraverso ildella giovane dea da parte di Ade (Plutone), sovrano degli Inferi.il mito, Persefone, figlia di Demetra (Cerere per i latini), dea dell’agricoltura e della fertilità, viene rapita mentre raccoglie fiori nei campi. Ade la porta con sé negli Inferi per farne la sua sposa. Disperata, Demetra interrompe la crescita delle piante e rende la terra sterile, causando un inverno eterno. Solo l’intervento di Zeus (Giove) porta a una soluzione: Persefone potrà tornare sulla Terra, ma solo per sei mesi l’anno, poiché ha mangiato alcuni chicchi di melagrana, simbolo del legame con il regno dei morti.