Bergamonews.it - La primavera è arrivata: gli specialisti di Smart Clinic aiutano ad affrontare al meglio la stagione delle allergie

Con l’arrivo della, molte persone possono sperimentarestagionali, spesso causate da pollini di alberi, erbe e fiori che si diffondono nell’aria durante questo periodo.Il dott. Giorgio Serino, specializzato in immunoreumatologia e allergologia e Direttore Sanitariomilanesi e bergamasche, ci spiega comequeste problematiche.Dott. Serino, cosa succede al corpo quando si è allergici?“L’esposizione nelle persone sensibili provoca una risposta del sistema immunitario, che identifica erroneamente l’allergene (polline) come una sostanza pericolosa, inducendo alcune cellule dell’organismo al rilascio dell’istamina e altri mediatori infiammatori nel sangue e nei tessuti, che sono la causa dei fastidiosi disturbi che caratterizzano leprimaverili come il prurito, l’arrossamento, il gonfiore e le secrezioni nasali o oculari e la tosse“.