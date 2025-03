Lanazione.it - La Pontremolese parte a razzo poi cede al Liburnia

6656 LIBERTAS: Pardini Tommaso, Mirabelli, Busoni, Nachi, Baroni, Baccelli, Stolfi, Mannucci, Pistolesi, Vendritti, Bonciani. All.: Pardini Giovanni. BASKET LA CISA: Plaia 2, Adamo 3, Rocchi 17, Longinotti, Bardi 4, Morillo 21, Ulivi 4, Spagnoli, Mazzetti 3, Coduri, Montano 2. All.: Novelli. Arbitri: Tommaso De Trane di Pisa e Enrico Liverani di Livorno. Parziali: 4-12; 29-16; 15-15; 18-13. LIVORNO – Al “Pala La Bastia“ contro la Libertas, nella 9ª giornata di ritorno, la Cisa Service Pontremoli del coach Michele Novelli ha registrato la quarta sconfitta, seconda consecutiva della sua gestione. Dopo un buon primo quarto concluso avanti di 8 lunghezze, i gialloblù, come spesso è avvenuto, anche in questo frangente si sono fatti rimontare e poi sorpassare sul finire del primo tempo.