Quotidiano.net - La polemica su Ventotene. Meloni: sono sconvolta: "È una sinistra illiberale"

"Non ho insultato nessuno.rimastadalla reazione vista in Aula, penso che quella dellasia stata una reazione totalmente scomposta. Ho visto una, nostalgica". La premier Giorgiaconclude così, a margine dei lavori del Consiglio europeo, una giornata di strascichi riguardo la sua presa di distanza dal testo del Manifesto di. Dicendosi semmai lei quella insultata,conferma di aver sin troppo mal digerito la parata di intellighenzia e mondo dello spettacolo europeisti portata in scena sabato scorso in piazza del Popolo a Roma, dove era stato distribuito anche il Manifesto firmato Spinelli, Rossi e Colorni che la premier ha reso popolare come forse non era mai stato. Che il Manifesto sia ostico per la premier lo dice la profonda avversione a ogni residuo nazionalismo che lo ispira.