Tpi.it - La piazza pro-riarmo esiste solo nei salotti tv

Leggi su Tpi.it

Sabato 15 marzo indel Popolo a Roma abbiamo visto sfilare la classe media, o meglio, i suoi reduci: una marea di over 60, espressione della borghesia politically correct delle Ztl. Unaoggettivamente piena, frutto di una mobilitazione capillare preparata da settimane di articoli e una centralità nei tg che poche manifestazioni, negli ultimi anni, hanno avuto. Il tutto è stato sottolineato da un’infinità di distinguo di movimenti che, nel travaglio interno del «mi si nota di più.» di morettiana memoria, hanno aderito nonostante la base contraria: è il caso di Cgil, Anpi e movimenti Lgbt. Tutti dentro, ma al contempo fuori, tutti in, ma anche defilati, imbarazzati e sconcertati nello sfilare al fianco di un Calenda o di un Magi, che in alcune foto, tra bandiere della Georgia e dell’Ucraina, sembravano più simili a cavalieri templari che a rappresentanti politici.