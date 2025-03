La pace nel mondo, una colomba che vola troppo alta, non ancora pronta a posarsi

Leggi su Ildenaro.it

Molto spesso accade che l’umanità sia messa alla prova da episodi a prima vista completamente scollegati con il fatto clou del tempo considerato. Al contrario sono quelli che condizionano la scena umana. Ridotto il tutto a argomenti di portata limitata ma salienti perchè il Paese proceda per la sua strada di civiltá e progresso, non sia considerata una perdita di tempo focalizzare alcuni aspetti della “Questione Ventotene”. Essa ha preso forma alcuni giorni orsono prima in un aula del Parlamento e, senza soluzione di continuità, si é allargata a dismisura in ambienti di ogni genere. Per non ripetere la disamina già abbondante delle piaghe scoperte dalla Premier Meloni, sarà bene inquadrare l’episodio in un contesto più ampio della platea che ha assistito all’estemporaneo quanto singolare show: il sollevarsi del velo che, almeno per una sua parte, copriva le basi della formazione politica della Meloni,non del tutto democratiche.