La nuova struttura sarà un’eccellenza regionale Il taglio del nastro è previsto entro Pasqua

La giornata di sport dedicata ai quartieri nonsoltanto fine a se stessa, ma rappresenterà anche l’occasione per presentare alla comunità cesenate lapista di atletica che in queste settimane è in fase di ultimazione. In effetti l’impianto sta subendo un profondo intervento di restyling pensato per consegnare alla città un impianto all’avanguardia a livello quanto menoin grado di ospitare eventi di prima fascia. Sul tavolo c’è un investimento di 4 milioni di euro, i cui frutti saranno visibili a stralci. Oggi sono quasi ultimati gli spogliatoi ed è stato realizzato un pistino di tre corsie dedicato al riscaldamento degli atleti e collocato a fianco della pista principale che, dopo aver accumulato una serie di ritardi, dovrebbe essere inaugurata. Entrambi i rettilinei saranno omologati per gli arrivi, in modo da far fronte al problema del ’vento contro’ che spesso in passato ha dissuaso atleti di importanza nazionael dal partecipare a gare organizzate in città, viste le ridotte possibilità di migliorare i propri record personali.