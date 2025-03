Ilrestodelcarlino.it - La ’non scuola’ va in scena. Stasera i ragazzi dell’Oriani

Il festival dellasi apre nel segno di una riflessione teorica a partire dall’esperienza di osservazione della pratica della non-scuola di Francesca Saturnino. Alle 18.30 al Rasi la presentazione del suo libro ’La non-scuola di Marco Martinelli-tracce e voci intorno ad Aristofane a Pompei’ darà il via al programma, con un dialogo tra l’autrice, Franco Masotti (direttore artistico Ravenna Festival) e Laura Redaelli (coordinatrice e guida non-scuola delle Albe). Poi alle 21 idel liceo scientifico “Oriani” proporranno ’Gli dèi non giocano a dadi’ ispirato a ’Sette contro Tebe’ di Eschilo. Sul palco saliranno Hajar Abdelmoumene, Elvis Battistini, Bianca Casadio, Rosa Laura Taila Colarossi, Valerio Crosa, Simone Fiocco, Gregorio Gardini, Andrea He, Federico Libranti, Martina Maruccia, Giorgia Morandi, Anna Montanari, Coco Sebastiani, Nadia Smida, Gioele Stella, Giulia Vaira, Giacomo Tramontani, Zhenghao Ye.