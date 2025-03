Ilfattoquotidiano.it - La non antifascista Meloni ha delle ragioni su Ue e Manifesto di Ventotene, mi spiace ammetterlo

Il problema è che questa volta – e mi dimolto– ha qualche ragione anche la nonGiorgia, e non solo suldi– che proclamava (in maniera contraddittoria) una rivoluzione socialista violenta e perfino la dittatura di un solo partito per instaurare una federazione democratica europea – ma soprattutto sul fatto che il mito della federazione europea non è realizzabile, e se lo fosse non sarebbe democratico. In Europa è sempre stato aperto il dibattito su un’alternativa: costruire gli Stati Uniti d’Europa, copiando il modello americano, o invece realizzare una Confederazione tra Stati sovrani e democratici, come voleva per esempio il presidente francese De Gaulle. L’Unione Europea nata a Maastricht costituisce un ibrido contraddittorio e fallimentare tra questi due sistemi molto differenti.