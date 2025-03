Ilgiorno.it - La memoria della città. Un viaggio sul web con le foto d’epoca

Leggi su Ilgiorno.it

grafie storiche e, che raccontano un pezzo di. Scatti con cui si possono ricostruire l’evoluzione di Lissone e del suo mondo del lavoro, tra artigiani, botteghe, mobilieri e industrie. Immagini preziose custodite nell’archiviobiblioteca civica e che ora potranno diventare patrimonio di tutti, facilmente consultabili, sfogliabili e accessibili via internet. È il progetto avviato dal Comune e che verrà presentato oggi alle 21 in un incontro pubblico nell’auditorium di Palazzo Terragni: battezzata “Lissone per immagini: la, i suoi artigiani e il lavoro nel cuoreBrianza del Mobile”, l’iniziativa consiste nel riordino e nella digitalizzazione del Fondograficobiblioteca di piazza IV Novembre. Obiettivo, catalogare e valorizzare questo patrimonio rendendo liberamente disponibile per tutti una selezione di quelle stampegrafiche.