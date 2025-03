Amica.it - La mania delle celeb per la pelliccia finta

Soffici e avvolgenti, le pellicce finte sono una vera coccola durante la stagione invernale. Dalle faux fur corte alle proposte più lunghe: ecco i look street style da copiare alle.Dua Lipa ha optato perecologica di The Attico, jeans dritti e stivaletti animalier modello Nevada di Khaite. Hailey Bieber ha indossato cappotto sintetico con stampa leopardata di N°21, jeans ampi, top e Moon Boot in suede, mentre Sabrina Carpenter è stata avvistata con completo Chanel indel 1994 e scarpe con tacco firmate Kandee. Nel video di Amica.it, si scoprono le faux fur di Kylie Jenner, Suki Waterhouse e Olivia Culpo. GUARDA LE FOTO15 look per abbinare la(falsa) questo inverno Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Laper laAmica.