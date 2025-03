Linkiesta.it - La mancata telefonata di Biden e altre favole per bambini scemi

Ieri sera, tra una chiacchierata e l’altra con Alessandro Orsini, nella trasmissione che ha regalato a lui un’immeritata celebrità e a noi l’immeritata punizione di farne la conoscenza, il conduttore, Corrado Formigli, domandava a Elly Schlein se il problema della guerra in Ucraina non fosse che Joenon aveva mai chiamato al telefono Vladimir Putin e che l’Europa non aveva mai preso un’iniziativa diplomatica, e insomma che si sia dovuto aspettare Donald Trump per avere l’una e l’altra, col risultato di essere ora tagliati fuori dal tavolo del negoziato. La domanda era ovviamente retorica, e la risposta non era da meno. Ma certo, replicava infatti la segretaria del Pd, tralasciandoe concentrandosi sull’Europa, cui ricordava con orgoglio di avere mosso quella stessa critica già da diversi anni.