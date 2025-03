Biccy.it - La mamma di Zeudi: “Mia figlia non strumentalizza il suo orientamento, io accostata a un clan mafioso”

MariaRosaria Marino,diDi Palma, questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a FanPage dove ha confessato di star vivendo male questo periodo di allontanamento forzato da suaperché, purtroppo, la tossicità dei fandom ha colpito anche lei.“Nel momento in cuiè diventata finalista, il mio cognome è stato accostato a quello di un. Questa situazione è intollerabile. Come è intollerabile che per una battuta, uno scherzo fatto da miaall’interno della casa, si stia dicendo cheabbia acquistato la corona di Miss Italia. Miss Italia è un concorso onesto e serio. Miaha vissuto questo concorso con impegno e amore. E Scampia l’ha celebrata in un momento complesso della nostra vita che è quello del lockdown”.MariaRosaria ha dichiarato di non aver mai parlato fino ad ora per “mantenere un equilibrio”, ma ormai la misura è colpa.