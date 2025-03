Tutto.tv - La mamma di Zeudi Di Palma fa una denuncia, c’entra il GF: “Successa una cosa grave”

Leggi su Tutto.tv

Mariarosaria Marino, ladiDi, ha rilasciato un’intervista in cui ha voluto fare unaa causa di un fatto che si sta verificando in questo periodo. Nello specifico, la donna ha raccontato un fattoche le è accaduto e che riguarda sua figlia e la sua partecipazione al Grande Fratello. Lo sfogo delladiDiè successo a causa del GFSoprattutto negli ultimi tempi si sta verificando sempre con maggiore frequenza un fatto piuttosto increscioso al di fuori del Grande Fratello. I fandom dei vari concorrenti, infatti, stanno diventando sempre più ossessivi, fino a trasformarsi in un vero e proprio veicolo di odio, bullismo, diffamazioni e attacchi molto pesanti. Questi atteggiamenti si riversano non solo sui rivali dei propri beniamini all’interno della casa del GF, ma anche sulle famiglie dei concorrenti.