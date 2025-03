Ilrestodelcarlino.it - La magia del pattinaggio. Sfide tra piccoli campioni

Fine settimana con i campionati italiani giovanili diartistico su ghiaccio al Palaghiaccio di Fanano. Da oggi a domenica scenderanno in pista oltre 350 atleti, fra i quali, forse, ci sarà la nuova Carolina Kostner o la coppia che, tra qualche anno, potrebbe raccogliere l’eredità di Charlène Guignard e Marco Fabbri,europei in carica nella danza. Durante questa tre giorni si potranno ammirare tutte le specialità deldi figura: artistico, danza e sincronizzato. L’organizzazione dell’evento è affidata alla Polisportiva Fanano dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio. "Ospitare un evento così importante – commenta Cecilia Sargenti, vice presidente della Polisportiva Fanano - è per noi un grande onore e, al tempo stesso, una sfida. A conclusione del Memorial Stefano Zecchini, gara pienamente riuscita, ci ritroviamo subito impegnati nell’organizzazione di una seconda competizione ancora più importante: faremo ogni sforzo affinché le gare si svolgano in condizioni ideali.