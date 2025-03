Lanazione.it - La legalità secondo Fruganti: "Il rispetto dei diritti tra trappola e garanzia"

Leggi su Lanazione.it

"Latra". L’ex magistrato Giannine torna a parlare agli studenti del liceo di Montevarchi per la Scuola di educazione civica, dell’associazione Tra Tevere e Arno. "Il concetto diha radici che risalgono al XVIII secolo, quando si affermava come osservanza della legge intesa come unaper i cittadini, in un periodo in cui la giustizia era spesso subordinata all’arbitrio del sovrano. Con il passare degli anni, la sensibilità sociale si è evoluta e, con la fine dei tristi eventi dei secoli precedenti, l’attenzione aldeiumani è aumentata. Le grandi rivoluzioni, come quella americana e quella francese, nascono infatti perché il popolo non accettava più l’assenza diper ifondamentali. Questi eventi storici hanno forgiato il concetto di ’umani’ che, nonostante le difficoltà iniziali, è stato formalmente riconosciuto con la Dichiarazione Universale deidell’Uomo.