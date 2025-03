Lanotiziagiornale.it - La guerra ha una nuova cassaforte: è la DSR Bank dell’Ue

La Defence, Security, and Resilience (DSR)nasce per colmare il divario finanziario che ostacola la difesa collettiva in Europa, garantendo liquidità ai produttori di armamenti. Tradotto: soldi pubblici per chi costruisce armi. L’iniziativa, promossa da Rob Murray, ex capo dell’innovazione della NATO, e sostenuta da figure di spicco come Lord Stuart Peach, parte con 100 miliardi di sterline garantiti dagli Stati azionisti. Emettendo obbligazioni con rating AAA, la banca riduce il costo del credito per l’industria della difesa, assicurando finanziamenti stabili, indipendentemente dai cicli politici ed economici. Perché la, si sa, non conosce crisi.Finanziamenti senza limiti per l’industria dellaParallelamente, la Commissione europea sostiene ReArmEurope, un piano da 800 miliardi di euro per potenziare l’industria bellica.