Ilfattoquotidiano.it - “La guerra? Evito luoghi comuni. Pavarotti mi diceva: ‘canta e non rompere i cog**ni’. Al Circo Massimo vorrei Sting, Bono e Jovanotti”: parla Zucchero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 23 e il 24 giugnosarà per la prima volta in concerto aldi Roma con il suo tour “Overdose d’amore”. A due anni di distanza dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla,torna live a Roma e per la prima volta nella sua carriera sarà protagonista al, aggiungendo così un nuovo capitolo memorabile alla sua straordinaria storia artistica. La capienza per le due date è di 26.000 posti a sedere. In un incontro con la stampa a Roma, l’artista ha tracciato un bilancio di questo nuovo live e non solo.“Pensavo da tempo al” – Era un po’ che speravo di poter venire alin questo posto iconico naturalmente affascinante per la storia e anche perché sono venuto una volta quando c’è stato il Live Aid, ho fatto la doppietta, ho aperto ale poi sono andato a Parigi a chiudere Live Aid a Parigi.