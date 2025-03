Formiche.net - La guerra dei dazi è colpa della Cina. Il Report Rhodium spiega perché

Leggi su Formiche.net

Mentre il mondo intero si interroga sull’opportunità e gli effetti sull’economia deiimposti dall’America a Canada, Europa, Messico e, torna abbastanza spontanea una domanda: ma la, di chi è?se gli Stati Uniti del secondo Donald Trump hanno deciso di alzare le barriere a protezione del proprio ecosistema commerciale, un motivo ci sarà. E se anche la meno muscolare Europa ha scelto la viastretta tariffaria per salvaguardare, per quanto sia possibile, le proprie imprese dalla concorrenza cinese, anche qui un motivo ci sarà. Il motivo è prestoto: se l’Occidente fa le barricate èil primo mercato distorto è proprio quello cinese. Tutto, insomma, parte da lì.Gli economisti del centro studi, ne sono più che convinti. In questi ultimi due decenni Pechino ha letteralmente dopato la propria industria di sussidi statali, consentendo alle filiere di produrre il doppio, se non il triplo, dell’Europa.