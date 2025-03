Agi.it - La grande impresa dell'italo-cubano Andy Diaz nel salto triplo

AGI - Nuovacon la maglia azzurra perHernandez che dopo il bronzo olimpico, l'oro europeo in sala ora ha vinto anche l'oro mondiale indoor. Sulla pedana del 'Nanjing's Cube' di Nanchino in Cina - doveva ospitare l'evento iridato nel 2020 ma poi è stato posticipato a seguitoa pandemia - l'azzurro ha dominato la gara sin dal primoquando è atterrato a 17,80 metri, nuovo record italiano e miglior prestazione mondiale stagionale. L'oro vinto nella notte italiana a Nanchino per il triplista allenato dall'ex azzurro Fabrizio Donato, è la terza medaglia consecutiva da quando indossa la maglia azzurra, ovvero dal bronzoe Olimpiadi di Parigi 2024.al primopiazza la misura che ha poi portato al trionfo con tanto di 'regalo' di sei centimetri allo stacco.