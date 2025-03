Ilrestodelcarlino.it - La grande forza di Ascoli. Un territorio che riparte dalle ferite del terremoto

Nell’anno in cui il Resto del Carlino spegne 140 candeline, un altro compleanno viene festeggiato dalla redazione diPiceno. Il primo giugno del 1955, infatti, apriva la redazione sotto le cento torri, in un’ottica di espansione marchigiana iniziata qualche anno prima a Pesaro e Ancona. In questi 70 anni, il Piceno è sempre stato terra di confine, la redazione più a Sud di un quotidiano che nel corso del tempo ha rafto la sua duplice veste di giornale nazionale radicato nei propri territori, con un ampio spazio alla cronaca e allo sport locali. Su queste pagine sono stati raccontati efferati omicidi ma anche storie di vita, ingiustizie pubbliche e private ma pure trionfi sportivi, calamità naturali o racconti di rinascita. E in questo anno doppiamente speciale è bello rileggere il trafiletto, sotto al titolo ’Ai lettori’, che veniva pubblicato in quel primo giugno del 1955 nel numero uno dell’edizione di