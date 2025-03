Lanazione.it - La giornata dell’Università: "Ponte fra formazione e lavoro per i nostri 46mila studenti"

L’Università si è "svelata" al territorio per salutare lanazionale delle università promossa dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci). Quest’anno, l’evento ha posto particolare attenzione al ruolo delle città universitarie come motore di sviluppo e coesione sociale, anche alla luce di un protocollo firmato l’11 marzo proprio tra la Crui e l’Anci. In linea con il tema dellanazionale, l’evento è stato incentrato sulla valorizzazione del legame tra l’ateneo pisano e le comunità locali partendo da progetti accademici e approfondendo ulteriori iniziative che favoriscano la connessione con l’area vasta. Per l’occasione sono intervenuti alla Sapienza il delegato del rettore per i rapporti con il territorio, Marco Macchia, il delegato per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione sociale, Alessio Cavicchi, l’assessore del Comune di Pisa Frida Scarpa, il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone, presidente dell’azienda Dsu Toscana Marco Del Medico, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.