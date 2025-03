Ilgiorno.it - La Giornata delle Università: "Gli studenti sono 32mila. Quasi la metà dei pavesi"

Leggi su Ilgiorno.it

Spesso accusati di essere distanti, due mondi che non dialogano,e Comune ieri hanno simbolicamente aperto il portone di Strada Nuova per dare il via a “svelate 2025:nazionale“. Il rettore Francesco Svelto e l’assessore all’Istruzione Alessandra Fuccillo hanno accolto i partecipanti all’iniziativa istituita dalla Conferenza dei rettori, che per la prima volta si è tenuta in coincidenza con lainternazionale della felicità e nell’ambito della Settimana della Minerva, dedicata a sapere e istruzione. Fin dal suo concepimento lanazionaleha avuto come obiettivo quello di mostrare il ruolo propulsivo che gli Atenei rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. Quest’anno l’attenzione si concentra sulle città universitarie, luoghi privilegiati dell’interazione sinergica tra mondo accademico e territorio.