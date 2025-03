Agi.it - La Giornata della Memoria è nata dal dolore di una mamma

AGI - Il 21 marzo nasce daldi una. Il sole splende sull'autostrada tra Punta Raisi e Palermo. Magistrati, rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia, cittadini e studenti commemorano il primo anniversariostrage di Capaci. C'è anche don Luigi Ciotti sul luogo del. Prega, in silenzio. Quando, all'improvviso, si avvicina una donna minuta: si chiama Carmela, è vestita di nero e piange. La donna prende le mani di don Luigi e gli dice: "Sono ladi Antonino Montinaro, il caposcorta di Giovanni Falcone. Perché il nome di mio figlio non lo dicono mai? E' morto come gli altri". Soffre, Carmela: in quel primo anniversariostrage ladi suo figlio Antonio, e dei suoi colleghi Rocco e Vito, veniva liquidata sotto l'espressione "i ragazziscorta".