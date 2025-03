Bergamonews.it - La gioia della musica è nell’aria: l’incanto di Bergamo Jazz

. Parte col botto l’edizione 2025 del, con due ensemble di tutto rispetto, sul palco del Teatro Sociale.Alle 20.30, puntualissimo, dopo l’accorata presentazione del direttore artistico Joe Lovano, sale il trio piano-contrabbasso-batteria di Antonio Farao, Ameen Saleem e Jeff Ballard, in un set che dosa sapientemente be-bop spinto e romanticismo.Reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album “Tributes” con Ballard e John Patitucci, Farao non nasconde le proprie influenze, da McCoy Tyner a Michel Petrucciani, in un alternarsi di piani e forti che mettono in luce le peculiarità dei singoli e la loro intesa quasi telepatica. Un feeling palpabile, tra temi, giri di assoli, cambi di tempo e di intensità che rendono il set un unicum, pur nelle sue diverse sfaccettature. I tre si “sentono” l’un l’altro, in un unico respiro, ora concitato, ora sussurrato.