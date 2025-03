Ilgiorno.it - La Gintoneria di Davide Lacerenza non riaprirà mai più. Il questore: situazione intollerabile e pericolosa

Milano, 21 marzo 2025 – Lanonpiù. IlBruno Megale ha revocato la licenza al titolare del locale di via Napo Torriani a Milano. Parliamo dell’ormai celebre, l’imprenditore 59enne finito ai domiciliari in un'inchiesta della Guardia di Finanza su un presunto giro di droga e prostituzione che ruotava proprio attorno all'esercizio commerciale a due passi dalla Stazione Centrale. In arresto, nella stessa operazione, è finita anche Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Il provvedimento Nella mattinata di venerdì 21 marzo, i poliziotti della Divisione polizia amministrativa e sociale di via Fatebenefratelli hanno notificato il provvedimento a, "nei confronti del quale - come si legge in una nota della Questura - è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e che risulta indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per sfruttamento della prostituzione, commessi nel locale e nei pressi dello stesso, ricavando illeciti guadagni tramite prezzi maggiorati e consegne a domicilio delle prostitute".