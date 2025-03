Lanotiziagiornale.it - La Germania traina l’Europa verso il riarmo

Laha ufficialmente voltato pagina. Dopo anni di austerità imposta con il rigore di un dogma, dopo le mani strette attorno al collo della Grecia e dei paesi mediterranei etichettati come cicale d’Europa, Berlino ha deciso che il tempo del sacrificio è finito. Ma non per costruire un futuro equo e sostenibile: no, il nuovo piano da 1000 miliardi di euro non finanzierà politiche sociali, non rilancerà il welfare. Servirà per riarmare il paese, con un’iniezione di spesa militare che è la dichiarazione di intenti di un’Europa che non si prepara alla pace, ma alla guerra.Il freno al debito cancellato per alimentare l’industria bellicaIl Bundestag ha già dato il via libera a una riforma che, di fatto, elimina il “freno al debito”, quell’obbligo di pareggio di bilancio che per anni è stato il vessillo dell’ortodossia finanziaria tedesca.