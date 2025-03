Formiche.net - La Germania ha diritto a farsi il suo debito, ma gli eurobond restano una battaglia giusta. La versione di Reichlin

Alla fine, ladel cancelliere uscente Olaf Scholz, la sua personale svolta l’ha avuta: buttare a mare due decenni e oltre di rigore e austerity, per spalancare le porte al deficit e a una manovra espansiva da mille miliardi, 500 dei quali destinati alle difesa. Peccato che il senso dei tedeschi per ilsi fermi qui. Perché quando c’è da condividerlo, il, allora le cosa cambiano. L’ultimo Consiglio europeo, che doveva portare il Vecchio continente a una seconda tornata di, architrave del piano di riarmo europeo, ne è la prova.Niente da fare, per buona pace dell’ennesima invocazione di Mario Draghi, che continua a scorgere dietro l’emissione di titoli comunitari il sale dell’unione fiscale. Formiche.net ne ha parlato con Pietro, economista e docente alla Luiss e direttore del centro di ricerca Center for Labor and Economic Growth, che il prossimo lunedì sarà nel panel dell’evento Luiss “Governare l’Europa e l’Italia all’epoca di Donald Trump”.