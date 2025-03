Quotidiano.net - La figlia di Colorni: “La premier voleva coprire beghe interne”

Roma, 21 marzo 2025 – "Con franchezza: non me l’aspettavo.". La nota delicata della voce di Renatadi Eugenio (uno dei tre intellettuali, insieme ad Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che scrissero nel 1941 il Manifesto di Ventotene) è ferma e gentile. Ma non tentenna perché vibra di indignazione per le parole di Giorgia Meloni contro il Manifesto di Ventotene. Signora Renata lei è furibonda, immaginiamo. "No. L’aggettivo giusto è ’indignata’. Per vari motivi". Il primo. "La cosa in sé. Falsa e che non ricorda, o fa finta, come i tre signori che redassero il Manifesto fossero antifascisti. E l’antifascismo è l’elemento-cardine della nostra Costituzione e della vita e dello sviluppo dell’Italia democratica. Se le elezioni sono libere, lo dobbiamo a chi, pazientemente, ha agito da antifascista".