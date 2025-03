Ilnapolista.it - La Fifa esclude dal Mondiale per club i messicani del León (la squadra di James Rodríguez)

Laha deciso dire ilmessicana in cui gioca– dalperin programma la prossima estate. La decisione è arrivata dopo che la Commissione d’appello ha analizzato i procedimenti disciplinari aperti contro il Pachuca e lo stesso.L’accusa era quella di aver violato i criteri relativi alla multiproprietà stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 1. 1 del Regolamento della Coppa del Mondo per2025. Ed effettivamente, la parte di regolamento in questione vieta la partecipazione di duecon la stessa proprietà come le due compagini messicane.“A seguito del procedimento disciplinare aperto nei confronti del Pachuca e del, il presidente della Commissione disciplinare dellaha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’appello.