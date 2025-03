Dilei.it - La fascia capelli in spugna virale su TikTok è l’accessorio cool che ti fa sentire in spa (anche a casa)

è da sempre una fonte inesauribile di tendenze, e l’ultimo accessorio beauty che sta conquistando tutti è laperin. Al confine tra un cerchietto in pieno stile Gossip Girl e una pratica fascetta anni Duemila, laperinspopola tra le beauty influencer perché non è solo funzionale, ma regalaun tocco di stile e un mood da spa direttamente atua. Perfetta per la tua skincare routine, per il momento del make-up o semplicemente per un momento di relax amentre applichi la tua maschera viso preferita, ne esistono in tanti colori, in particolare nelle sfumature dei colori pastello, e in tante versioni, ad esempio, con fiocchi o orecchie di peluche (e sono super low cost).Ma quando utilizzarla? Ecco come utilizzarla al meglio:Durante la skincare routine: perfetta per applicare maschere viso, sieri e creme senza il fastidio deisulla fronte.