Ilfoglio.it - La duplicazione della Sanremo. Finalmente c'è anche la Milano-Sanremo femminile

Leggi su Ilfoglio.it

Il gran abbandono dial ciclismo un merito almeno ce lo ha avuto: far riflettere sul fatto che nonostante la cacciata silenziosa e vergognosadal capoluogo lombardo, lasi sarebbe comunque chiamatae non Abbiategrasso-o Pavia-(come va da due anni). Lavive di vita propria, pure alla facciacittà che non l'ha più voluta per non dare troppo fastidio agli automobilisti (siamo a questo punto sì). D'altra parte nemmeno la Parigi-Roubaix parte più da Parigi, ma da Compiègne che dalla capitale francese dista un'ottantina abbondante di chilometri. L'abbandono meneghino ha tolto qualsiasi scusa agli organizzatori: unanon poteva essere rimandata ancora. Ormai tutte le grandi Classiche – Giro di Lombardia a parte – hanno una corsa per corridore, perché la Classicissima no? La Freccia Vallone dal 1998, l'Amstel Gold Race dal 2001 (se dal 2004 al 2016 è saltata), il Giro delle Fiandre dal 2004, la Liegi-Bastogne-Liegi dal 2017, la Parigi-Roubaix dal 2020 (o meglio dal 2021 visto che la pandemia di Covid-19 ha fatto rimandare la prima edizione).