La donna che con una grande rivista rese la cucina italiana un fenomeno culturale

Delia Pavoni Notari, nata nel 1865, è stata una delle figure più influenti nella storia dell’editoria gastronomica. Intellettuale raffinata e imprenditrice acuta, fu autrice del saggio Il dubbio nella poesia e, dopo la morte del primo marito, l’ingegnere Giuseppe Magnaghi, si unì in seconde nozze a Umberto Notari, giornalista, scrittore ed editore diinventiva. La loro casa in via Montenapoleone a Milano divenne presto un importante salotto, frequentato da scrittrici e scrittori, artisti e industriali. Proprio in questo ambiente, Delia maturò l’idea di unadedicata alla, che fosse però molto più di un semplice ricettario. Intuì che, dopo la Prima guerra mondiale, il ruolo delle donne stava cambiando e che lapoteva essere un ponte tra tradizione e nuove aspirazioni sociali.