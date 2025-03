Ilrestodelcarlino.it - La disponibilità di professionisti non copre le esigenze teoriche

Secondo la Fondazione Gimbe mancano in Italia oltre 3.100 medici di medicina generale. E la problematica, nota da tempo, è destinata a complicarsi alla luce degli oltre 11.400 pensionamenti che andranno a segno entro il 2026. Il 47,7 per cento dei medici di base italiani, testimonia ancora Gimbe, supera il limite dei 1.500 assistiti determinando una forte crisi di accessibilità e qualità dell’assistenza. Si tratta di una sfida della sanità italiana che riguarda anche il nostro territorio. Nessuno in ambito Ausl Romagna è senza medico di base ma ai 678 medici di medicina generale attivi tra tutti i distretti, per un’ottimizzazione dei numeri (almeno 1 medico ogni 1500 assistiti, soglia che non si potrebbe superare ma ci sono deroghe fino a 1800), ce ne vorrebbero altri 322. Un numero che secondo il prospetto elaborato dal Dipartimento di Cure Primarie dell’Ausl Romagna per il 2025 è elencato sotto la voce "carenze".